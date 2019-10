87-åring kjører 16.000 km i 65 år gammel bil

I 19955 satte en gruppe Oxford og Cambridge-studenter ute på en strabasiøs reise, fra London til Singapore. Som fremkomstmiddel var de utstyrt med 1956-modeller av Land Rover Serie 1. Turen var sponset av biltilvirkeren, som en publisitetsstønt for deres nye stasjonsvognutgave av bilen.

En av deltakerne er en 87-åring som også var med på turen i 1955.

Startskuddet gikk i Singapore 28. august, og bilen skal dekke hele 16.000 kilometer gjennom Asia, Afrika og Europa før den endelig kommer hjem tilbake til London. Uten klimaanlegg. Uten servostyring. Uten synkronisert girkasse. Og absolutt uten lydisolering.

WHISKY & SODA: Studentene kunne ikke regne med asfalterte veier under den strabasiøse reisen i 1955. Det tok de 6 måneder og 6 dager å komme frem til Singapore. Foto: Land Rover

Turen, som er antatt å ta minst 100 dager å fullføre, blir nå gjennomført av et nytt team – naturlig nok. En av deltakerne er imidlertid en 87-åring som også var med på turen i 1955. Den eldre herremannen, Tim Slessor, skal delta på deler av reisen.

16.000 KM: Ruten tar bilene gjennom hele det asiatiske kontinentet. Det er langt. Foto: The Last Overland

Det hele dokumenteres på ekspedisjonens Instagram-profil.

Trodde bilen var tapt

Land Roveren ble, etter den originale reisen i 1955, satt igjen på en øy i Atlanterhavet, og i nyere tid har en trodd at bilen var tapt. I 2017 ble den imidlertid funnet bortgjemt av en brite, som bestemte seg for å restaurere den gamle firehjulstrekkeren, slik at den atter igjen får kravlet over ulendt terreng – akkurat slik den ble laget for.

Så langt har gruppen kjørt helt til Nepal, og Land Roveren går fortsatt for egen maskin.