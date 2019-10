På tur med BMW Classic: Når veien er målet

Den første i rekken er en 745i fra 1983. BMWs første moderne luksusbil, vil noen si. Med turbomotoren på 252 hestekrefter er det bilen som la grunnlaget for rekkens andre bil, en BMW 750i fra 1993. Den bredskuldrede V12-limousinen, introdusert i 1987, er kjent for å ha akselererte BMWs stadig voksende skygge over Mercedes-Benz på 90-tallet.

Bak disse to truer en mørkegrønn M3 GT fra 1994, og en futuristisk, snodig og syreblå BMW Z1 fra 1991. Helt bakers jager den kanskje mest eksentriske bilen av dem alle: En BMW 850CSi med tolv sylindere, 380 hestekrefter og bare noen hundre tilbakelagte mil på telleren siden den forlot fabrikken i 1993.

Alle disse tilhører BMWs egen samling, og er i praksis nær ubrukte. 745-en har bare rullet litt over 3.000 kilometer.

Umulig

Det er et underlig skue. Spesielt med tanke på hvor utenkelig en slik konvoi ville vært under kommunismens jerngrep over Romania.

– Det gikk et stort steinras her i går. Veien skulle egentlig vært stengt, men myndighetene åpnet den i natt, på tross av faren. Det er derfor det er så få her, sier Seremet.

Han sitter i passasjersetet i en ny BMW X6 M50d med tyske skiltplater. Bak rattet troner en tysk politimann med stødig blikk. Bilen er tungt lastet med utstyr fra BMW-depoet i München.

I bilen bak, også en tyskregistrert X6, sitter to mekanikere. Den ene er ansatt hos BMW Classic med fast bukk og verkstedskuff i Bayerns hovedstad. Den andre er innleid av Voss for anledningen. Det er en godt voksen kar med never store som hjulkapsler.