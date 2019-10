Hvem tror du at du er?

Bremsene barberer vekk hastighet når du til slutt må trampe deg i sikkerhet, men det er påfallende langt unna en Range Rover Sport eller BMW X5 ved sportslig kjøring.

Styringen underbygger dette, for den er nesten like treg som på forrige modell.

Å påkalle den litt ubehagelige rullingen er derfor ikke noe du gjør ofte i din Range Rover. Du inntar en mer avslappet kjørestil enn når du kjører en lav Audi.

Du flyter avsted, lar deg ikke affisere av omgivelsene nedenfor, og nettopp derfor behøver du sjelden mer enn 258 hestekrefter.

Det skal samtidig nevnes at med den største motoren på over 500 hestekrefter får du også aktive krengingsstabilisatorer som motvirker rullingen, men da koster bilen over to millioner kroner.

Dette er forøvrig et system som fungerer utmerket i Range Rover Sport, og det hadde utvilsomt gjort vår testbil mer agil.

Et luksusproblem

Rosamond og hennes søstre var aldri ment å være luksuriøse biler på samme måte som datidens Mercedes-Benz eller Jaguar, men snarere ment å være praktiske biler for mennesker som ellers levde luksuriøst.

Range Rover var en bil du kunne kjøre langt inn i din egen skog, og spyle innvendig etter å ha fraktet dagens jaktbytte hjem. I så måte underbygget bilene en luksuriøs livsstil, heller enn å fremstå som luksuriøse i seg selv.

Dagens Range Rover er ikke en bil du kaster en blødende dåhjort inn i. Fremfor et fortsatt fokus på originalens praktiske egenskaper, har Range Rover dreid mot å imøtekomme luksusbegrepet Mercedes-Benz-kunder, og i senere tid BMW og Audi-kunder har etterspurt.

Dessverre har ikke Jaguar Land Rover, som i dag produserer Range Rover, helt lykkes med det. Du behøver ikke argusøyne for å se at tyskerne ligger foran.

Å sette bilen i revers aktiverer ryggekameraet, som vil fremstå skuffende dårlig om du hopper opp fra en ny VW Passat, og definitivt uakseptabelt om du er vant med en Mercedes-Benz S-klasse, BMW 7-serie eller Audi A8.

Likevel er Range Rover en av markedets mest vellykkede biler. Det er åpenbart at pengene til utvikling av denne bilen har gått med på å få bilen raffinert, og nesten på høyde med nye og imponerende Mercedes-Benz S-klasse hva komfort og støy angår.

Samtidlig er den iboende, røffe Range Rover-følelsen fra 1970 fremdeles tilstede.

Bilen gir deg en fornemmelse av å være uovervinnelig.

Selv om du ikke kommer til å gjøre det, er det veldig deilig å vite at du kan unngå køen på riksvei 52 til Hemsedal ved å svinge av ut på et jorde, og fortsette turen offroad – noe ingen andre lignende biler kan gjøre. Bortsett fra Mercedes-Benz G-klasse, da.