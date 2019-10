Inspektør Bentley på besøk

– Blir ikke denne fikset, vil stikkakselen slites ut, poengterer Whiston mens han med autoritet håndterer den ødelagte mansjetten.

Instruksjonen om hvordan arbeidet skal utføres, sendes videre til Bentley-butikkens egen mekaniker.

– Det lekker litt olje fra litt forskjellige plasser, men det er ingen dramatikk, forteller Whiston.

Han dykker inn i en anekdote om en venn fra Storbritannia, som mente at britiske biler med oljelekkasjer var en utelukkende god ting, siden oljen beskyttet mot rusten.

UNDERSØKER: Bentley-tekniker Mark Whiston lager en liste over alt som er galt. Foto: Håkon Sæbø

Whiston ler hjertelig mens en pekefinger feier over det laveste punktet på tannstangen, der sort olje er ført ned av tyngdekraften.

Ikke alle bilene som tas på denne runden med Bentley Service Clinic er like godt ivaretatt, men det er visst helt i orden.

Her er du velkommen enten du har en 50-tallsbil, eller en langt nyere modell. Det viktigste for Whiston og Bentley er at du kommer til dem, og at delene som brukes er originale.