Skamløs elektrifisering – satser på Rolls og Jaguar først

Å kjøre elektrisk er ikke billig om du går for en av disse ombygde klassikerne. Prisene starter på 350.000 pund, vel 4.124.000 kroner.

Da er det vesentlig billigere å gå for Porsches nye elbil, Taycan, som Finansavisen testet for litt siden. Men er det like stilig?

Noen vil mislike at disse klassiske bilene ombygges slik at bensinmotoren og drivstofftanken erstattes av en elektrisk motor og batterier.

Men det er noe unektelig fascinerende ved konseptet.

MYE KRAFTIGERE: XK120 by Lunaz har 375 HK. Originalen hadde 160-220 HK. Foto: Lunaz

Formel 1-ekspertise

Bak selskapet Lunaz finner vi ingeniører som har jobbet i Formel 1, Aston Martin, Ferrari, Jaguar, Volkswagen, McLaren og Rolls-Royce.

Businessmodellen er enkel – det å bygge om luksuriøse klassikere til elbiler.

Sjefdirektør og teknisk sjef er Jon Hilton, som tidligere var teknisk direktør hos Renault F1 og sentral i utviklingen av motorene som hjalp Fernando Alonso til å vinne Formel 1 sammenlagt i 2005 og 2006.

Tidligere utviklet han rekordvinnende helikoptermotorer for Rolls-Royce PLC. Målet med elbilsatsingen er ikke å sette verdensrekorder, men Lunaz er først i verden til å satse kommersielt på slike luksusbiler.

Hilton har stilt på Le Mans med en hybridracer og har utviklet KERS-systemer utenfor racing.