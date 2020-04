Historien om Pininfarina

VAKKER KOMBINASJON: Lancia Florida fra 1955 får stå som et eksempel på et av de tidspunktene i bilhistorien hvor Pininfarina redefinerte formspråk og design slik at de flyttet hele industrien fremover. Pinin Farina var 25 år da de bygde den på det aldrende Lancia Aurelia-chassiset på et tidspunkt som var kritisk for begge selskaper. Tidligere hadde nesten alle biler sett ut som de var skulpturert av designeren fra en leirklump, mens Florida så ut som et korthus hvor hvert kort representerte flateelementer som var satt sammen på en oppsiktsvekkende ny og ren måte – nærmest uten noen form for ornamentering. Florida-designen representerte en stilendring som skulle influere bildesign i tiårene som fulgte, og den var definitivt en av de modellene som etablerte Pinin Farina som et av Italias viktigste designhus. Litt morsomt for oss nordmenn er det jo at bilen ble kjøpt av den utvandrede Kjell Qvale i San Francisco etter at Pinin Farina hadde vist den på utstillinger. Foto: Ivar Engerud