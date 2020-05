ROMSKIP PÅ HJUL: Inngangen til 1970-tallet var en spenstig tid for italienske superbildesignere. Midtmotorplasseringen ga nye muligheter for et helt annet uttrykk, og i rommet hadde månen blitt erobret for første gang. Klart slikt var inspirerende! Kileformen i fronten ble tatt til proporsjoner man ikke trodde var mulig gjennom konsepter som denne Pininfarina Modulo på Ferrari 512S-basis. Foto: Ivar Engerud