Vil bygge Bentley-«kopier» – mot mektige menns vilje

– Vi vet at det er en etterspørsel etter «genuine recreations» (Bentley tar selvsagt ikke ord som replika eller kopi i sin munn) som kan brukes og nytes uten risiko for de verdifulle originalene. Så vi vil bygge 12 nye eksemplarer, nøyaktig like originalbilen i vår samling. Den vil plukkes fullstendig fra hverandre for 3D-scanning av hver del før arbeidet starter.