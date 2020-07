Eksklusiv slottsutstilling

INDISK ROLLS-ROYCE: John Fasal er verdens fremste Rolls-Royce Silver Ghost-ekspert, med en spesiell forkjærlighet og kunnskap om alle de fantastiske eksemplarene av merket som ble solgt i India, ikke minst til Maharajaene. Allerede midt på 1960-tallet kjøpte han restene av en 1919 Rolls-Royce Silver Ghost Barker Torpedo Skiff, hvor hele karosseriet er i polert aluminum. Bilen ble bestilt ny av General His Highness the Maharaja Sir Bhupindra Singh of Patiala, og den vant Car of Show. Foto: Janne Toft og Ivar Engerud