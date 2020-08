Mannen bak Lamborghinis V12 Ferrari GTO

BRUTAL ESTETIKK: Bizzarrini 5300 GT Corsa ble bygd i rundt 10 eksemplarer i 1966, og dette eksemplaret (BA4 0106) ble blant annet brukt under 24-timersløpet på Le Mans. Giotto Bizzarrini beholdt det til konkurssalget, og for ti år siden ble den raceklar etter omfattende arbeid. Her er den i aksjon på fjorårets Goodwood Revival. Foto: Ivar Engerud