Auksjonsåret 2020: Kun én Ferrari på topplisten – et annet merke triumferte

I stedet er det Bugatti som topper listen med årets fem dyreste auksjonsbiler, etter at Gooding & Co gjennomførte et vellykket «Passion of a Lifetime»-salg i London i begynnelsen av september etter at den måtte avlyses i april. Hele fem av de ti dyreste objektene i 2020 ble solgt på denne auksjonen.