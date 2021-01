Ble bilimportør ved en tilfeldighet for 120 år siden – i dag er de blant Norges største

Det kan virke helt utrolig i dag at Bertel O. Steen i løpet av sine første 50 år hadde representasjon (på en eller annen måte) for over 60 bil- og motorsykkelmerker. Under første verdenskrig var det en dramatisk mangel på dekk og slanger. Det hendte derfor at det ble kjøpt hjem biler bare for å få tak i gummihjulene bilene sto på, og derfra stammer nok noen av disse agenturene. Av enkelte merker ble det bare solgt ett eksemplar!