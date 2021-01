Klassisk høsttur i klassisk Mercedes

2020 var ikke året for de store begivenheter, og så godt som samtlige større bilarrangementer, -treff og -utstillinger måtte kanselleres. Da var det greit å ikke være en så stor gruppe, slik at en kunne få gjennomført noe under sikre forhold med avstand og likevel være sammen. Slik som Stjernevognens høsttur til Seljord i Telemark.