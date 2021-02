– En trenger ikke være pyroman for å synes at en klassisk brannbil er fascinerende

Den var ikke noe fartsfantom med sin topphastighet på omkring 50 km/t. Men det holdt sikkert godt i forhold til kjøreegenskapene på den relativt tunghåndterte vogna. Og det var sikkert greit nok for de brannmennene som hadde plass bak på vogna at det ikke gikk fortere, slik at det var mulig å holde seg fast under utrykning med datidens veistandard.