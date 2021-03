Hot-rod-legende Alex Xydias (98): – Jeg skjønner ikke at jeg turte. Jeg fikk så vidt presset meg på plass i fronten

Har du aldri møtt gråhårede, amerikanske hot-roddere med mer enn 50 utgaver av Bonneville Speed Week under beltet, har du gått glipp av noe. For maken til herlige bilentusiaster skal du lete lenge etter. Den glimrende filmen «The World’s Fastest Indian» med Anthony Hopkins i hovedrollen gir et godt innblikk i Bonneville-miljøet slik det var for 60 år siden med vennskap og hjelp på tvers av teamene.