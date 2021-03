– En forbausende moderne bil å kjøre, selv i dag

De første Buick ble importert til Norge så tidlig som i 1903 av E. C. Gjestvang Automobilforretning, og virkelig fart i sakene ble det da A/S Sørensen og Balchen tok agenturet i 1912. Buick ble et av de virkelig store merkene i Norge, i mange år kun slått av Ford og Chevrolet, til tross for at de var langt dyrere enn de fleste andre merker på markedet.