Bilverdenen ble aldri den samme etter at denne dukket opp

Og Sir William Lyons hadde fortsatt sitt vakreste ess i ermet for 1960-tallet: E-type. Det var bilen som skulle redefinere sportsbilmarkedet for alltid og bli betraktet som et tidløst ikon. En av de vakreste biler noensinne, med et elegant, langt og supersexy karosseri signert Malcolm Sayer. Den 3,8-liter store rekkesekseren hadde den arvet fra XK150, men kjøreegenskapene i den vakre innpakningen var hentet fra fremtiden.