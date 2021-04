Finansavisens veteranbilekspert om denne unike Mercedesen: – Det føles nesten som en forbrytelse

Den parallelle introduksjonen av 300 SL og 190 SL var en markedsføringsmessig genistrek: Mens 300 SL oste av krefter og karisma, var prislappen langt over hva de fleste var i nærheten av å tåle. Men like ved siden av, litt mindre, men med mye av den samme designen sto 190 SL med en prislapp på rundt 4.000 dollar. Det var under halvparten av 300 SL og en pris som var innenfor for langt flere. En bil som skulle bane vei for et langt større marked i USA.