Rod Stewarts Lamborghini under hammeren

Det å fjerne taket på en bil som ikke er bygget for det i utgangspunktet pleier å være en særdeles dårlig ide. Vridningsstivheten i chassis kan som regel måles etter samme skala som fastheten i karamellpudding, og Lamborghinis egen Polo Storico avdeling for historiske modeller beskriver at det ble en ganske omfattende restaureringsjobb. På grunn av historikken med Rod Stewart lå estimatet for auksjonen hos RM Sotheby’s i Paris et sted over 750.000 euro. Countach LP400 «Periscopio» greide kravet så vidt, med hammerslag på 775.000 euro. En rød Lamborghini Miura SV gikk også over blokka for 2,4 millioner euro, og de to salgene har blitt utropt til rekord i en pressemelding fra Lamborghini.