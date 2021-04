Sigfred Eriksen (47) lærte seg karosserifaget ved å se på YouTube – nå har han kunder fra hele landet

Dokumentasjonen setter kundene pris på både for oppfølging underveis for å se at de ikke tar noen snarveier og at prosjektet skrider frem. Og når bilen er ferdig og skal registreres er det bra, samt at den kanskje skal på utstilling. Da er det alltid populært med byggebilder. Og ikke minst hvis bilen skal selges, så er det fint å ha god dokumentasjon på hva som er gjort - og hvordan.