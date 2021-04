Unik dokumentering av bilens inntog: Norges første bilfotograf

Særlig var postkort et voksende marked ute i verden. På sommeren 1902 reiste han først med båt fra by til by fra Flekkefjord til Horten, så tok han for seg byene i Østfold, Hedmark og Oppland til Lillehammer i nord. I hver by ble sentrale gater, parker og torg, særpregede bygninger og naturstemninger foreviget.