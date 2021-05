«Glidden Tour» var fra starten et årlig PR-arrangement i bilens barndom i USA for å vise bilenes pålitelighet. I årene 1904 til 1913 var det American Automobile Association som arrangerte løpet med over hundre deltagere, og etter krigen ble turen gjenopplivet som et åtte dagers veteranbilløp på rundt 750 kilometer og 240 deltagende biler med til sammen 570 mennesker som skulle overnatte og bespises. Anderson brukte i hvert fall denne Cadillac i 1953 og 1954, for den har deltagerplaketter fra disse årene.