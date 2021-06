At det finnes en slik i Norge er nesten ikke til å tro

Studebaker-sjefen Albert Russell Erskine var blant optimistene som trodde nedturen skulle gå over i løpet av måneder og ikke år. De delte ut utbytte på 3,75 dollar per aksje i 1930, til tross for at overskuddet bare var på 27 cent per aksje, og i årsrapporten for 1930 kunne han stolt fortelle sine aksjonærer at de ikke hadde redusert hverken lønn eller andre kostnader.