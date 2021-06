De hadde konsentrert seg om å produsere GT-biler for de kultiverte, velhavende kundene med litt «gamle» penger. Eller som det het med et glimt i øyet i de dager: «If you want to show that you have money, you buy a Ferrari. If you want to show you have taste, you buy a Maserati». Med andre ord: Ferrari var for å vise seg frem, Maserati var for dem med smak.