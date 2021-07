Den legendariske bilen som knuste konkurrentene og overrasket publikum

Det hjalp godt, men problemet var at kombinasjonen av vekt og ytelser slet hardt på dekkene og førte til et høyt bensinforbruk. Så det ble flere depotstopp for dekkskift og bensinfylling enn for de andre deltagerne. Så seieren i løpet glapp, men klasseseier og andreplass totalt var mer enn det noen hadde forventet.