RETRO-VIBES: Svenskenes sportscoupé Saab 900 Turbo kom for første gang som kabriolet i 1986. Den nye utgaven var et resultat av det importøren mente var stor etterspørsel i USA. Totalt ble det produsert rett under 50.000 eksemplarer av kabrioleten, frem til produksjonen av 900 stanset i 1993. Foto: Nicolai Giil