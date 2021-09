Historien om den norske bilutstillingen som endte med fiasko, og en tungsolgt Lancia som ble igjen

Nå var gode råd dyre for Saab/Lancia. Med biler så langt over gjennomsnittsprisen på vanlige norske biler, solgte ikke disse eksemplarene seg selv. Du kunne for eksempel få fire Ford Granada for prisen av en Lancia Gamma Coupé, så man hadde definitivt en salgsjobb å gjøre for å selge disse eksemplarene og få hevet merkevarekunnskapen i Norge.