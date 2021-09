Milliardær ville så kloa i to ultrasjeldne klassikere – måtte sjarmere Bentley først

Han er også eieren av eksklusive The Quail i Carmel Valley, hvor Monterey-weekendens mest eksklusive arrangement foregår med en inngangspris på 1.000 dollar. Som om det ikke skulle være nok arrangerer han også det som kalles «Peninsula Best of the Best» for vinnerne av de åtte mest eksklusive Concours d’Elegancene i verden. Selvsagt på et av hans Peninsula-hoteller, nærmere bestemt i Paris i februar.