Vi kan skrive under på at det gjelder for bilene enten de er 80 år gamle eller designet for noen uker siden. Her kan du alltid møte biler du garantert aldri har sett tidligere, knapt på bilder. Høydepunktene i årets utgave sto også i kø, selv om det ble en del omrokkeringer av biler som ikke kom seg fra USA eller andre land for å delta.