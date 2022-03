– Jeg hadde lyst til å bygge noe nytt ut fra egne tanker og ideer i stedet for å restaurere eller modifisere en bil. Kall det gjerne skapertrang og et ønske om å lære mange av de metodene og teknikkene som ble brukt for å bygge bil for hånd tidligere. Blant annet hadde jeg aldri brukt et «engelsk hjul» til å forme plater før jeg gikk løs på prosjektet, forteller Vidar Haugen, mens vi beskuer hans nydelige 1929 Ford A Speedster, designet og bygget av ham selv.