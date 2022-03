Arvet bilsamling til en milliard

Tett på, eller kanskje over, 20 millioner dollar er nok et godt tips for Davis aller siste restaurering: En 1962 Ferrari 250 GT SWB Spyder California. Den ble solgt ny til Bob Hope, ja den Bob Hope. Trolig er dagens kjøpere relativt likegyldige til den generasjonen skuespillere, men modellen er både sjelden (56 totalt) og vakker.