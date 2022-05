Grillen hadde fått stående riller isteden for tverrstilte. Panseret fikk to rader med luftegjeller. Framskjermene ble trukket helt ned mot støtfangeren. Interiøret hadde fått et modernisert dashbordet med nye instrumenter og under skallet hadde man laget en helt ny rammekonstruksjon som skulle skape base for DKWs modeller til lenge etter krigen.