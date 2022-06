Utstillingen «Kongens biler» i Dronning Sonja KunstStall har vært en gedigen suksess. Responsen fra publikum viser til fulle hvilken betydning kongehusets biler har – og har hatt opp gjennom de seneste hundre år – i møte med folket. Rundt 10.000 besøkende har tatt turen inn i stallen i løpet av de vel tre månedene klenodiene har vært vist frem.

STINN BRAKKE: Utstillingens omvisere hadde ivrige tilhørere hele dagen. Her fortelles historien til slottets 1966 Lincoln Continental, kjøpt ny av Kong Olav og brukt både i Kong Haralds og Kronprins Håkon Magnus sine bryllup. FOTO: IVAR ENGERUD

Festdag

Den siste lørdagen ble gedigen bilkulturfest for både publikum, bileiere og arrangørene i De kongelige samlinger. Nesten 20 privateide, tidligere kongehusbiler rullet inn porten ved Slottsplassen i vårsolen tidlig på morgenen 14. mai.

VELKOMMEN: Dagens eiere hadde fått invitasjon til treffet fra De Kongelige Samlinger. Ved ankomst ble de ønsket velkommen i porten, som her: Kong Olavs tidligere adjutant Johan Brun i sin 1969 Buick Electra 225. Den ble kjøpt ny av Kong Olav, og dagens eier har hatt den helt siden 1992. FOTO: IVAR ENGERUD

Aldri har det vært samlet så mange slike biler i Norge. Blant bilene var nok Kong Haakons staselige 1931 Lincoln selve juvelen. Den fungerte som A-1 utover 1930-tallet og var selve fluktbilen da krigen brøt ut. Den tilhører i dag Ola Johannesson Borge som tok turen til Slottet med klenodiet helt fra Osterøy ved Bergen for anledningen.

FLUKTBILEN: Far og sønn Borge hadde tatt turen helt fra Osterøy utenfor Bergen. Så var det ikke hvilken som helst av de gamle kongebilene de hadde med: Kong Haakons 1931 Lincoln, som gikk på A-1, og var bilen som ble brukt i flukten i april 1940. FOTO: IVAR ENGERUD

Langveisfarende var også Atle Bardal fra Steinkjer med sin 1967 Cadillac Fleetwood, en bil som ble kjøpt ny av Kong Olav og gikk på A-6 og A-459 da den var i tjeneste frem til 1983. Heldigvis er også den tatt godt vare på av senere eiere, slik at den kunne skinne om kapp med sine andre, pensjonerte «kolleger» denne lørdagen.

Tung kulturhistorie

Kronprinsesse Märthas Volvo 652, høytidelig overrakt som gave fra «en krets damer i Göteborg» på Bygdøy Kongsgård i august 1930, var den eldste bilen på plass foran slottsgarasjen.

ELDST: Kronprinsesse Märtha fikk denne 1930 Volvo 652 i gave fra «en krets damer» i Göteborg. Den ble kjøpt av Isberg’s Bilforretning for drøyt 40 år siden og restaurert der. I dag eies den av Bilia, og var den eldste av deltagerne i treffet. FOTO: IVAR ENGERUD

Om det ikke var noen til stede som kunne huske akkurat den bilen, var det mange historier og minner å høre fra publikum som hadde sett den og den bilen da kongehusets representanter var på besøk rundt om i landet i en eller annen anledning.

Og ikke minst historier fra tidligere gardister som hadde stått portvakter da Kong Olav kom kjørende, gjerne fra en skitur i marka med sjåføren eller adjutanten i baksetet:

– Han tutet gjerne et stykke borti Parveien her når han kom, og da gjaldt det å følge med å få opp porten før han svingte inn med sin favorittbil, Buick Electra, fortalte en gardist fra 1970-tallet med glimt i øyet da han så den samme bilen igjen, bare noen meter fra der han hadde stått i stram giv akt for noen tiår siden.

SISTE INSPEKSJON: Noen av de nye gardistene tar en titt på Kongehusets første bil: Kong Haakons 1913 Minerva. FOTO: IVAR ENGERUD

Ingen som hadde ører og øyne åpne denne dagen kunne være i tvil om at bil er kultur.

ENGASJERTE ENTUSIASTER: Tom Nordlie (i gul vest) er den i Norge som vet mest om Kongehusets bilhistorie og som bidro sterkt til å få dagens eiere til å stille denne dagen. Her loser han Amcars 1951 Cadillac på plass. FOTO: IVAR ENGERUD

SVENSKE LIMOUSINER: Volvo var lenge leverandør av limousiner til kongehuset. Begge disse 264 TE har vært brukt som offisiell limousine for Kronprins Harald på Skaugum og gått på C-2. Nærmest en 1983 som i dag eies av Kjetil Eide Berg, og bak en 1975 som eies av Lise Brenden. FOTO: IVAR ENGERUD

Kong Olav hadde en forkjærlighet for GM-produkter, og denne 1967 Cadillac Fleetwood ble kjøpt av ham og ble brukt på henholdsvis A-459 og A-6 i perioden fra den var ny til 1983. Dagens eier, Atle Bardal, hadde tatt turen helt fra Steinkjer med klenodiet for å være med på festen. FOTO: IVAR ENGERUD

FORNØYDE DAMER: Leder for De kongelige samlinger, Gunhild Varvin (t.v.) og faglig leder Ingeborg Lønning kunne smile fornøyd etter en meget vellykket utstilling med rundt 10.000 besøkende på tre måneder. FOTO: IVAR ENGERUD

TILBAKE I NORGE: Denne gedigne Cadillac Fleetwood 75 Imperial Sedan ble anskaffet av Kronprins Olav på Skaugum i 1951 og registrert på C-2. Etter at Kong Haakon døde i 1957 ble Cadillacen omregistrert til A-2 og brukt i mange år som Kong Olavs favorittbil. Etter hans død i 1991, ble den donert til Vesterheim Norwegian Heritage Museum i Decorah, Iowa. Knapt 20 år senere ble den overtatt av Amcar, restaurert og tatt hjem til Norge igjen. Til daglig er den praktfulle bilen utstilt på Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen. FOTO: IVAR ENGERUD

FOLKEGAVEN: Denne 1982 Lincoln Town Car ble gitt i gave til Kong Olav i 1982 og registrert på A-7. Han brukte den til sin død i 1991, og dagens eier Tor Kristian Kristiansen er fersk eier på bilen denne våren. FOTO: IVAR ENGERUD

KONG HARALDS FØRSTE: Denne Cadillac Fleetwood Royale Brougham gikk inn i tjeneste som limousine for kongehuset i 1992 og var registrert på A-2 frem til 1997. Karosseriet er designet og bygget av Terje Granum-Johansen i det norsk-amerikanske karosseriselskapet «Johansen Automotive Company». FOTO: IVAR ENGERUD

ORIGINAL: Denne 1982 Chrysler Fifth Avenue hadde en kort tjeneste for Det kongelige hoff på A-3311. Dagens eier, Arne Børresen, har tatt vare på den helt siden 1986. Her forlater han den unike samlingen på Slottet. FOTO: IVAR ENGERUD