Dansk motorsports flaggskip går som vanlig av stabelen i gatene rundt Bellahøy i Kongens by, med start fredag kveld og gjennom hele helgen.

Kongelig beskyttelse

Det er ingen hemmelighet at Prins Joachim er en ivrig racefører, som har deltatt i mange år med sin Ford Lotus Cortina i Royal Pro/Am-løpet. Det er det store høydepunktet under festivalen, som foruten racing i syv klasser har utstillinger av både nye og gamle biler, samt masse andre aktiviteter for hele familien.

I Royal Pro/Am-løpet blir bileiere og amatørkjørere blir paret opp med profesjonelle racerførere både fra Danmark og internasjonalt.

STJERNEMØTE: Jac Nellemann (t.h.) er primus motor bak Copenhagen Historic GP, som har Tom Kristensen som ambassadør og Prins Joachim (t.v.) som protektor. FOTO: IVAR ENGERUD

Stjerneførere

Tom Kristensen har for lengst pensjonert seg som racerfører på toppnivå i Le Mans Series, men han er løpets trofaste ambassadør og i mange år har han tatt med noen av sine venner fra Le Mans.

Hvem som kommer i år er foreløpig ikke annonsert, men tidligere har vi sett førere som Lucas Di Grassi, Dindo Capello og Marco Werner i løpet med frisk kjøring i hver sine Lotus Cortinaer mot blant annet Mini Cooper S og horder av Porsche 911.

Hvis racingkalenderen tillater det, så pleier også far og sønn Magnussen, Jan og Kevin, å være på plass i løpet av weekenden.