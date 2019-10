BMW dropper norgesfavoritten

«BMW kommer ikke til å lage en etterfølger etter i3», forteller selskapets markedsdirektør, Pieter Nota, til Financial Times (bak betalingsmur).

Populær i Norge – droppes likevel

Den lille elektriske bilen, som det så langt i år er solgt over 3.800 stykker av i Norge, skal sakte fases ut til fordel for batteri- og plugg-inn-modeller.

SATSER PÅ ANDRE ELBILER: Pieter Nota, BMWs markedsdirektør. Foto: Bloomberg

I tillegg skal det kommer det flere nye helelektriske biler.

Sikter seg inn på mer «normale» biler

«De elektrifiserte bilene skal bli mer mainstream», uttaler Nota, og insinuerer at BMW i3 ikke er et produkt som har appell for massene. Dette på tross av at situasjonen er en ganske annen i Norge, hvor BMW i3 var norges 4. mest solgte elbil. Salget endte i 2018 på nesten 5.700 biler.

POPULÆR: BMW i3 var norges 4. mest populære elbil i fjor. Nå antyder BMW at den ikke får en erstatter. Her fra BMW i3-fabrikken i Leipzig i Tyskland. Foto: Bloomberg

Nota sier videre at BMW planlegger å ha 13 fullelektriske biler på markedet i år 2023.

Siden BMW begynte produksjonen i 2013, er det pr. august 2019 solgt 157,129 i3-er verden over.