Audi RS Q3: En femsylindret kraftpakke

Nede på hver side har Audi festet to bumeranger, som ser ut til å holde tanngarden på plass. Rundt omkring har de limt på flere fine plastbiter, slik at den høye bilen ser lavere og tøffere ut. Sportback-utgaven skal visstnok også være 45 millimeter lavere en SUV-en, sånn at det blir ekstra sportslig og trangt innvendig.

Offroad

Førermiljøet ser ut som det pleier i en Audi fra øverste hylle. Med andre ord, her er det trivsel.

Vi testet nylig Q3 Sportback i normalversjonen, og alt du kunne ta på og fikle med der gav en solid følelse av kostbar luksus. I RS-utgave er sikkert minst like bra, interiør er det i grunn få andre som matcher Audi på.

Under skallet står det et Quattro-chassis, med all verdens teknologiske vidundre og en haug forkortelser. Alt sammen skal ifølge Audi passe på at du ikke kjører offroad med bilen, med mindre det var planlagt. Norske priser og salgsstart er foreløpig ikke klart.