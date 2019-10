Kraftig salgsnedgang for Nissan Leaf

Elbilmarkedet flommes i disse dager over av en rekke nye modeller fra alle aktørene som ønsker å markere sitt territorium i fremtidens drivlinjer. Hyundai Ioniq, Tesla Model 3, BMW i3, VW e-Golf og mange flere. Utviklingen har gått svært raskt. Enkelte biler som ble lansert i fjor er allerede mindre attraktive for dagens kjøpere, tatt konkurransen i betraktning. Nissan er en av aktørene det har gått verst utover.

IKKE SÅ FANTASTISK NÅ: Elbilen Nissan Leaf har gått fra 8.816 nyregistreringer i samme periode i 2018, ned til 4.568 så langt i år. Her er bilen avbildet sammen med tidligere Nissan-sjef Hiroto Saikawa under en lansering i 2017. Foto: NTB Scanpix

Svalestup på salgsstatistikken - tilbyr største prisrabatt noen sinne

Nybilregistreringer av Nissan Leaf (t.o.m. nest siste uke av september i respektive år) 2014: 3.594 2015: 2.571 (-31 %) 2016: 3.300 (+28 %) 2017: 2.881 (-13 %) 2018: 8.816 (+206 %) 2019: 4.568 (-48 %) Kilde: OFV

I fjor solgte det japanske merket flust av hjertebarnet Leaf, en bil med startpris på 287.900 kroner. Så langt i år er antallet registrerte nye biler halvert, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafrikken (OFV).

På samme tid i fjor var det solgt 8.816 Leaf, men hittil i år er det bare solgt 4.568. Det er en nedgang på 48 prosent, som kan påstås å være svært alvorlig for en bil som tidligere var nummer én.

Selv hos forhandlerne som solgte flest av modellen i fjor kjenner de nå på en vesentlig forskjell.

– I fjor solgte jeg 450 biler. Nå vil det vel lande opp mot 300, sier Karim Elatyaoui fra Mobile på Skøyen.

Hos Elatyaoui selger til og med Nissans lille elektriske kassebil, NV200, bedre akkurat nå.

– Den selger i bøtter og spann om dagen, påpeker han.

MÅ SELGE BILER MED RABATT: Karim Elatyaoui hos Mobile på Skøyen. Foto: Privat

Situasjonen har resultert i den største prisrabatten på volumutgaven (med 40kW batteri) av Leaf noensinne, med 40.000 kroner i avslag.

Også Birger N. Haug ser avtagende tall fra rekordåret i 2018 (da bedriften doblet omsetningen), med 40 prosent lavere antall leverte biler.

–Det har vi merket, naturlig nok. Det var et fantastisk år, hvor få andre kunne levere i markedet. Ingen forventet at det skulle fortsette. I dag er det et mer normalisert marked enn tidligere, sier adm. direktør Lars Borger Hansen.

MERKER NEDGANG: – I dag er det et mer normalisert marked enn tidligere, sier Lars Borger Hansen hos Birger N. Haug. Foto: Birger N. Haug

Halvering av bruktverdien

Ifølge forhandlerne selv kan mye av det resterende salget av Leaf forklares med at modellen er godt kjent blant det norske folk.

– Den har jo vært i salg siden 2011 og har et godt kvalitetsstempel. Vi vinner litt på det, forklarer Elatyaoui.

– Prisene har gått veldig ned. Biler vi solgte for 200.000 kroner i fjor sliter vi med å få solgt for halvparten i dag, sier Markus Amundsen i Autonova.

Han importerer bilene, gjerne brukt, fra USA hvor prisene allerede er lavere enn i Norge. Salgssjefen er ikke i tvil om hva den stagnerende prisen kommer av.

– Det er de mange nye modellene på markedet som ødelegger.

«Pimp my ride»

I butikken på Fjellhamar kjemper Leafn mot den Mexico-produserte Fiat 500 i el-utgave, som har samme batteripakke, men mindre plass.

– Fiaten er finere. Nissanen ser ut som en frosk.

For å gjøre bilen mer attraktiv har Autonova tydd til typiske «pimp my ride»-løsninger, mer kjent fra amerikanske TV-show enn norske bilforhandlere.

– Nå har jeg begynt å polere takene og sette på kulere felger, sier Amundsen.

Men selv om han må senke prisene selger butikken fortsatt en del brukte løvblader.

– Vi kaller fortsatt Leaf for brødvare. Det går fire, fem stykker i uken.

Spørsmålet er bare hvor prisen skal stoppe. En rekke nye sterke konkurrenter fra andre norgeskjære produsenter kommer på markedet om få måneder.

MANGE KONKURRENTER: Nissan Leaf er ikke lenger alene i sin klasse. Her med Kia e-Niro. Foto: Håkon Sæbø

Elbilrush i 2020

Neste år er det ventet en tsunami av modeller med helelektrisk drivlinje. Mange av de befinner seg i samme klasse som Leafen. For å nevne noen: DS3 Sportback, Peugeot e-208, Opel Corsa-e, Honda E, Skoda Vision iV, Audi Q4 e-tron og VW ID.3.

Totalt antas det at mer enn 20 forskjellige modeller vil dukke opp. Flere har allerede lange ventelister. Med økt tilbud og konkurranse i markedet kan det ventes et prisjag uten like.

Registreringsstatistikken fra OFV viser at det ikke bare er Leaf som sliter blant Nissans modeller i norske butikker. SUVen Qashqai har eksempelvis hatt en nedgang på 54 prosent. Dog er det Leaf som står for den absolutte brorparten av salget. NV200 er den eneste bilen som ikke har hatt en nedgang fra samme tid i 2018.

Nå har jeg begynt å polere takene og sette på kulere felger Markus Amundsen, Autonova

Skylder på mange forhåndsbestillinger

Knut Arne Marcussen er Nissans kommunikasjonssjef i Norge. Han mener bildet er mer sammensatt enn hva statistikken viser.

SAMMENSATT: Knut Arne Marcussen er Nissans kommunikasjonssjef. Han mener statistikken representerer et sammensatt bilde. Foto: Nissan Europe

– Vi gikk inn i 2018 med 6.500 forhåndsbestilte biler. Det viser at bildet er litt mer sammensatt, påstår han.

Marcussen poengterer også at han mener mange kunder ventet på modellen med større batteripakke som kom i juli.

– Hva med bruktprisene, hvor prisene ifølge forhandlere har halvert seg på kort tid?



– Bruktmarkedet er ganske utfordrende. Det viser jo litt hvordan ting går mye fortere nå enn tidligere.

– Tenker dere å senke prisene ytterligere for å stimulere salget i sterk konkurranse?

– Vi har noen forskjellige kampanjer gående allerede nå. Dette er noe som vi evaluerer fortløpende, og vi følger opp konkurransesituasjonen, sier Marcussen.