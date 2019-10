Elbilsalget øker kraftig

Nordmenn er gale etter elbiler, og favoritten så langt er uten tvil Tesla. Det amerikanske bilmerket troner øverst på statistikken med 16.689 registrerte biler i løpet av årets tre første kvartaler, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Model 3 trekker opp

Det tilsier en økning på 164 prosent, og skyldes i all hovedsak inntoget av den populære Tesla Modell 3. Tesla Model 3 står for 13.859 av de registrerte bilene, som er overveldende.

Så langt i år er det totalt sett solgt 49.454 elbiler, mot 31.369 på samme tid i fjor. Det er en økning på hele 57,7 prosent.

FALLER I SMAK: Tesla Model 3s enkle interiør har slått an hos norske elbilkunder. Foto: Håkon Sæbø

VW tar sølv

På andreplass blant elbilene ligger VW e-Golf som den siste tiden er blitt solgt med rabatt. I løpet av 2019 er det registret 7.127 e-Golfer, som er en økning på 58,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2018.

BMW i støtet

På tross av at BMWs eneste elbil, i3, begynner å bli gammel nå, selger den godt. Så langt er det registrert 4.062 biler, som er en økning på 1,6 prosent.

BMW har forøvrig uttalt at de ikke kommer til å erstatte i3 med en ny modell når produksjonen av dagens utgave avrundes.

Målt i prosent er det Jaguar som har den heftigste salgsøkningen. 2019 er for alvor det store I-Pace-året, og registreringsøkningen er på hele 1.789 prosent. Så langt er det registrert 2.645 I-Pace i Norge.

Ifølge OFV har det aldri tidligere vært tilbudt så mange modeller og varianter av elbiler som vi har pr. september. Betrakter man spetember isolert, er økningen av elbiler på 26,7 prosent sammenlignet med september i fjor.

Porsche på listen

En del velstående nordmenn venter på Porsches nye elbil, Taycan. Bilen ventes ikke til Norge før mot slutten av året, og registreringen av biler vil ifølge Porsche ikke slå til før til neste år.

Men allerede er det registrert to stykker av den eksklusive og svært kostbare elbilen. Startprisen er om lag 1,3 millioner kroner før et eneste tilvalg er krysset av for.