BMW i3 med monsterrabatt

Kampen om elbilkundene er i full gang, og nå svarer BMW-forhandlerkjeden Bilia med å gi hele 105.260 kroner i rabatt på den elektriske BMW-en i3. Dermed ramler prisen fra 481.060 kroner til 375.800 kroner.

Rabatten tilsvarer utrolige 21,88 prosent, og er etter det Finansavisen forstår uvanlig høyt for bransjen. Dette skjer samtidig som Nissan sliter med salget av sin tidligere svært populære bil Leaf.

Toppmodell

BMW-en det dreier seg om nå er toppmodellen BMW i3s 120Ah i såkalt Fully Charged-versjon. Rimeligere i3-utgaver fås med en lavere, men fremdeles anselig rabatt på 62.060 kroner. Da er prisen rett under 300.000 kroner.

Ifølge Bilia gjelder kampanjen et begrenset antall biler, men hvor få det er snakk om, opplyser ikke selskapet på sine nettsider.

Avhengig av hvor mange BMW-er som selges til denne kraftig rabatterte prisen, er det grunn til å tro at det legger et enda hardere press på bruktmarkedet. Mange i3-eiere har det siste året sett sine biler falle i verdi, etter flere år med lave verditap.

Flere slike kampanjer kan føre til at dette eskalerer videre.

Det har ikke lykkes Finansavisen å få tak i Bilia-direktør Frode Hebnes eller pressekontakt Martin Holgernes Helle.

Sterk konkurranse

Sikkert er det imidlertid at konkurransen i elbilmarkedet har tilspisset seg den siste tiden.

Et raskt Google-søk avslører at søkefrasen «e-Golf kampanje» dukker opp en plassert reklame for elbilen Opel Ampera-e høyt oppe i søket.

Her blir man raskt presentert med en besparelse på ferdigmontert hjemmelader på 15.950 kroner.

LETER ETTER KUNDER: Opel, med elbilen Ampera-e. Foto: Håkon Sæbø

Over hos VW-forhandleren Erik Arnesen selges den populære elbilen VW e-Golf til 279.900 kroner inkludert noe utstyr, som er 10.000 kroner lavere enn importørens veiledende pris.

På sosiale medier diskuteres elbilpriser og rabatter på flere lukkede og åpne grupper. En av dem er Facebook-gruppen «Kampanjer elbil +plug in hybrid» som lar medlemmene poste og kommentere fordelaktige kampanjer og tilbud.