Ny Aston Martin på vei

Trolig 510 HK

Vantage Roadster får trolig den samme 510-hestekrefters 4,0-liters twin-turbo AMG V8 som sitter i Vantage Coupé.

Den høyst morsomme sportsbilen fikser null til hundre km/t på 3,6 sekunder og har en toppfart på 314 km/t. Hvorvidt kabrioleten blir tilgjengelig både med åttetrinns ZF automatgirkasse og manuell sekstrinnsgirkasse, gjenstår å se.

Uansett vil Aston friste med en kabrioletutgave i hele modellspekteret, såfremt man ser bort i fra AMR Rapide.

Klar til våren

Lanseringen av nye Vantage Roadster vil finne sted på vårparten i 2020. Selv om profilen er ganske så lik F-Type, er det nok bakhjulsdrevne 911 Carrera S Cabriolet med sekssylindret boksermotor og 450 HK som er i kikkerten. Carrera S Cabriolet starter på 1.795.900 kroner.

Insignia som er autorisert forhandler av Aston Martin her til lands, sier at prisen ikke er klar. Men Vantage Coupé koster fra 2.068.400 kroner. Ifølge britiske Autocar ligger kabrioleten an til å bli åtte prosent dyrere i hjemlandet enn coupé-utgaven.