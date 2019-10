Dette er Tesla-fargene du bør ligge unna

Farger og følelser går hånd i hånd, men hvor viktig er det egentlig at bilen har en bestemt farge?

Veldig viktig, skal vi tro en ny undersøkelse fra nettstedet iSeeCars.com, som har undersøkt hvilke Tesla-farger som er mest og minst attraktive i USA.

Og det kommer kanskje ikke som noen diger bombe at Tesla Model S i brun farge har høyest sannsynlighet for å bli tilbudt med en rabatt.

Det er også stor variasjon i fargepreferansene mellom Model S og Model X. Det er også viktig å være klar over at tallene er hentet fra det amerikanske bruktbilmarkedet, og at det ikke nødvendigvis er samme fargepreferanser på norske Tesla-modeller.

Undersøkelsen har tatt for seg 4,1 millioner biler totalt, med Tesla som et eget segment i undersøkelsen. Målet er å avdekke hvilke farger som utløser en bruktbilrabatt, og den er definert som et avslag på 10 prosent eller mer fra markedsverdi.

Bare Model S og X

Datasettet inkluderer bare biler fra 2014 til 2016, så den populære Tesla Model 3 er ikke inkludert i undersøkelsen.

Tesla Model S - populære og upopulære farger Rank Color % Deals Compared to Model Average 1 Brown 25.6% 2 Gray 7.1% 3 Green 6.7% 4 Blue 1.9% 5 Black -0.6% 6 White -6.2% 7 Silver -6.2% 8 Red -11.2% Forklaring: Listen viser hvilke farger som gir høyest sannsynlighet for en bruktbilrabatt på mer enn 10 prosent av kjøpssum. Kilde: iSeeCars

Det skal vise seg at om bilens farger er brun, så er det 26 prosent mer sannsynlig at en Model S får 10 prosent avslag eller mer i bruktmarkedet.

Det pekes på at Tesla kuttet ut denne fargen mot slutten av 2014, og det er ikke vanskelig å tenke seg hvorfor.

Heller ikke grønn, grå og blå farer like godt som sort, hvit og sølv, og det er verdt å merke seg at grønnfargen ble faset ut i 2015, ifølge nettstedet.