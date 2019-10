KJENDISBILER PÅ AUKSJON: Auksjonshuset Barrett-Jackson har fått i oppgave å aksjonere bort avdøde Fast and the Furious-stjerne Paul Walkers bil- og motorsykkelsamling. Foto: Barrett-Jackson

Paul Walkers bilsamling på auksjon

Det er en kjent sak at Fast and the Furious-stjerne Paul Walker hadde en stor bilinteresse. Nå går bilsamling på auksjon.