Porsche Taycan 4S – pris, rekkevidde og hestekrefter

To batterivalg

– Det er her volumet kommer til å ligge, sier Porsche-kommunikasjonssjef, Maren Helgestuen.

Hun forteller at den så langt rimeligste Taycan-en, med det såkalte Performance-batteriet på 79,2 kWh, får en rekkevidde på 407 kilometer.

Velges imidlertid batteripakken Performance Plus, som forøvrig er det samme batteriet som toppmodellen Taycan Turbo og Taycan Turbo S har, spretter rekkevidden opp til 463 kilometer. Batterikapasiteten er da den samme som på de to dyreste, 93,4 kWh, men prisen bykser også opp til 957.700 kroner.

Mer effekt

Standardutgaven av Taycan 4S har en motoreffekt på 530 hestekrefter. Modellen med oppgradert batteri får 571 hestekrefter. Det er med andre ord liten grunn til å bekymre seg for bilens ytelser, og Porsche skriver at bilen skal klare 0-100 på 4,0 sekunder.

Det er likevel et stykke bak Tesla Model 3, som akselererer til 100 km/t på 3,4 sekunder, gitt at du velger deres Performance-versjon. Det er også verdt å merke seg at Tesla Model 3 Performance har en rekkevidde på 530 kilometer mens versjonen med best rekkevidde, Model 3 Long Range, kan kjøre hele 560 kilometer. Prisen for sistnevnte er under halvparten av Porsche Taycan 4S.

TYSK LOGIKK: Porsche Taycan 4S har et velkjent navn. 4S markerer at det er mye kraft, men ikke så mye som i toppmodellene Turbo og Turbo S. Foto: Porsche

Utstyrsnivåer

For å gjøre det lettere å velge, har Porsche-importøren i Norge laget tre forskjellige utstyrsnivåer til Taycan 4S. Den rimeligste, «Nordisk» med et minimum av utstyr, koster 1.027.900 kroner. «Innovasjon», som er en slags mellomting, havner på 1.206.200 kroner, mens «Ytelse» koster rundt 90.000 kroner mer.