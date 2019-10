Disse elbilene får du prisavslag på

Så langt i år er det solgt over 50.000 nye elbiler i Norge, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. I tillegg har over 30.000 brukte elbiler byttet hender, så det er ingen tvil om at det elektriske er populært i Norge.

Med et stadig dryss av elbilnyheter, både store og dyre biler som nye Porsche Taycan 4S, og småbiler med begrenset rekkevidde, fristes også enkelte aktører til å sette ned prisene litt.

Nissan på rabatt

En av bilene du nå får et prisavslag på, er Nissan Leaf. Ifølge Nissans kummunikasjonssjef, Knut Arne Marcussen, selges Leaf med 40 kWt batteripakke til 289.900 kroner. Det er ifølge ham et prisavslag på 33.000 kroner, og tilbudet varer frem til 31. desember i år.

REDUSERT PRIS: Nissan Leaf fås med 33.000 kroner i rabatt. Foto: Håkon Sæbø

Luksus på salg

Et langt og større prisavslag får du hos Jaguar. Den elektriske bilen Jaguar I-Pace, som har vunnet en lang rekke priser verden over, fås i en såkalt Nordic Edition til 659.000 kroner.

Dette gir ifølge markedssjef An V. Ho hos Jaguar Land Rover-importøren et prisavslag på 53.000 kroner.

FÅS MED UTSTYRSPAKKE: Jaguar I-Pace kommer som Nordic Edition. Foto: Håkon Sæbø

Nordic Edition-pakken inkluderer blant annet LED-lys, glasstak, elektriske seter og bakluke i tillegg til en hel del standardutstyr på den luksuriøse elbilen. Så langt i år er det solgt 2.700 I-Pace i Norge.

Audi med lanseringstilbud

Over hos Audi har de så langt solgt nesten 4.000 eksemplarer av den helelektriske Audi e-tron 55.

Men Audi har også introdusert en e-tron-modell med mindre batteri, og denne fås med et prisavslag. Såkalte e-tron 50, som bilen heter, har en batterikapasitet på 71 kWh og en rekkevidde på drøye 300 kilometer, ifølge Audi.

Modellen e-tron 55 skal til sammenligning klare 408 kilometer med sitt batteri på 95 kWh.

Mens sistnevnte ikke fås med rabatt, selges e-tron 50 med et avslag på 72.380 kroner, ifølge Audis kommunikasjonssjef, Morten Moum.