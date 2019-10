Volvo XC40 Recharge – Rekkevidde, pris, tilhengerfeste og levering

Porsche har sluppet nyheten om sin rimeligste elbil, men om du heller vil bruke halvparten så mye penger, og likevel få en solid rekkevidde, er Volvos nye elbil noe å vurdere.

Rask

Den elektriske SUV-en fra Volvo heter XC40 Recharge, og skal bykse til 100 kilometer i timen på 4,9 sekunder. For mange er det minst like viktig at batteriet er kraftig, med en kapasitet på hele 78 kWh.