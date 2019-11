FLERE DROPPER DIESEL: I Europa var bilsalget i 3. kvartal preget av at mange gikk for bensindrevne biler, og salget av dieselbiler havnet under 30 prosent. Mange gikk også for alternative drivlinjer. Her en Volvo og en BMW, biler som både fås med diesel og bensin. Foto: Håkon Sæbø