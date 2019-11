Dette er de nyeste elbilene du kan se frem til

Los Angeles: De aller fleste tenker nok at fremtiden ikke er drevet av fossilt brennstoff. Men det tok mange i bilindustrien lang tid å ta skikkelig fatt i den tanken. Nå er situasjonen derimot en helt annen. Nå har tilnærmet samtlige produsenter elbil i rekkene – eller planlegger lansering. Det påvirker markedet.

Konkurransen mellom merkene intensiveres. Pris mot rekkevidde. Batteristørrelse mot bagasjeplass. Hengerfeste mot takstativ. Ikke blir det lettere for industrien selv når bølgen av nye elbillanseringer blir større og større. Bilmessen i Los Angeles, hvor mange av verdens største merker er representert, beviser det i år: 2019 (og 2020) er en elbilbonanza.

Her er noen av de aller nyeste elbilene som avdekkes denne uken:

GT: Mustang Mach-E kommer i en raskere og tøffere GT-versjon i løpet av 2021. Foto: Nicolai Giil

Ford Mach-E

Det var svært mange nordmenn som så frem til Fords første skikkelige elbil. Det ble gjort under den amerikanske produsentens kanskje mest kjente merkevare: Mustang. Resultatet skal være en elektrisk muskel-SUV som føles som en Mustang.

Tusenvis av nordmenn har reservert bilen, som er forventet å begynne leveringer neste år. Så populær har den vært de første dagene at Norge ligger milevis foran andre land i statistikken. Det til tross for at noen ble skuffet over at Mach-E ikke har mulighet for takboks og «kun» 750 kg i tilhengervekt.

Audi e-tron Sportback

Norgesfavoritten e-tron har fått en hakket mer designtung utgave: Sportback. Nykomlingen har litt lenger rekkevidde og en dalende taklinje, men må ofre bagasjeplass og hodeplass for passasjerene i jakten på et skikkelig lekkert utseende.

COUPE-AKTIG: Audi e-tron Sportback viser vakre linjer for SUV å være. Foto: Nicolai Giil

Utover det skiller den seg ikke stort fra e-tron vi allerede kjenner på norske veier. Sportback vil her koste fra 521.000 kroner, og byr på en rekkevidde opptil 477 km.

Porsche Taycan 4S

Finansavisen testet Taycan en tid tilbake. Da imponerte den. Taycan 4S skal angivelig imponere enda mer. Men på en annen måte enn sine to storebrødre. I stedet for fart og rekkevidde er 4S spisset på pris. Hvorpå Taycan Turbo eksempelvis koster rundt 150.000 dollar i USA, vil 4S starte på litt over 100.000 dollar. I Norge er prislappen satt til 899.900 kroner.