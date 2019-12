Snart slutt for Audi TT

«Baseballhanskeinteriøret». Det kan folk finne på å si, når de blir spurt om hva de husker av den første Audi TT-en.

At bilen var basert på en VW Golf er kanskje ikke så nøye. Ikke når bilen ser så herlig ut.

For Audi TT er på god vei til å bli et designikon. Litt på samme måte som Audi A2, men av andre årsaker. Der A2 regnes som visjonær i materialbruk og konsept, er det TTs høyst gjenkjennbare fasong som fascinerer.

Audi TT Coupé 45 TFSI quattro S tronic Pris: Fra 595.800 kroner

Med utstyr: 750.610 kroner

Motor: 2,0 l. R4, turbo

Effekt: 245 hestekrefter

Dreiemoment: 370 Nm

0-100 km/t: 5,2 sek.

Toppfart: 250 km/t

Bestilling: Siste mulighet før 1.1.2020

Og de store, tykke sømmene, akkurat som i en baseballhanske, er lett å like. Det var et grep den ytterst konservative tyske bilbransjen ikke normalt tok. Det gav den første TT-en et særpreg, og for det må vi elske den.