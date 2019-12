Kinesisk BMW får rekkevidde på 44 mil

iX3, den nye elektriske SUV-en fra BMW, får en rekkevidde på 440 kilometer etter WLTP-standarden, opplyser BMW Group Norge. Batteriet har en nettokapasitet på 74 kWh.

Utseendet vil være tilnærmet likt nye X3, som kommer både med bensin- og dieselmotorer samt i en ladbar hybridversjon.

iX3 skal utelukkende produseres i kinesiske Shengyang, mens de øvrige X3-variantene også skal lages i USA og Sør-Afrika.

Bare bakhjulsdrift

Bilen kan hurtiglades med 150 kW og skal ha et forbruk «på godt under 20 kWh/100 km». Motoren yter 286 hestekrefter og har et dreiemoment på 400 Nm – altså en god del lavere enn konkurrentene Mercedes-Benz EQC, Jaguar I-Pace og Audi e-tron.

I motsetning til disse vil iX3 heller ikke leveres med firehjulsdrift, bare bakhjulsdrift. Det kan føre til at mange norske interessenter vil snu i døren hos BMW-forhandleren.

I en SMS skriver BMWs kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby at de vil tilby firehjulsdrift på elbiler, men ikke på BMW iX3.

UTEN FIREHJULSDRIFT: Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW, må selge elektrisk X3 med bakhjulsdrift i et marked der konkurrentene alle har firehjulsdrift. Foto: Håkon Sæbø

«Avgjørelsen om å tilby BMW iX3 med bakhjulsdrift er basert på flere aspekter. Sentralt er at det i en rekke internasjonale markeder er liten eller ingen direkte etterspørsel etter firehjulsdrift på iX3».

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er det så langt i år solgt over 58.000 elbiler i Norge. Av disse er nær halvparten, over 25.100 biler, med firehjulsdrift. Imidlertid viser OFV-tallene at samtlige av elbilene med firehjulsdrift er dyre, luksuriøse elbiler som Tesla, Audi, Jaguar og Mercedes-Benz. De samme bilene BMW-en er ment å konkurrere mot .

Rush av elbiler

BMW skal i 2023 tilby minst 25 ladbare modeller, hvorav minst halvparten er elektriske, heter det i meldingen. Nye X3 blir den første modellen som tilbys med alle drivlinjer.

iX3 kommer på markedet i 2020, og vil få følge av i4 og iNEXT året etter.

Prisene er ennå ikke kjent.