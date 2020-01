Ny episode av mil etter mil - en podkast om bil: Italia + Frankrike = hæ?

Mil etter Mil - en podkast om bil er et trygt lyttemedium for bilelskere, også dem som var på gjestelisten til NHOs årsmøte. Tilgjengelig på iTunes, Spotify og alle andre gode plasser du finner podkaster! Foto: Eivind Yggeseth

Lei av alt elbilpratet? Hvorfor ikke høre om to selskaper som kanskje ikke er så kjent for elbiler helt enda. Tvert imot. For PSA Group og FCA slår seg sammen, med sine 12 bilmerker.

Begge konsernene bærer med seg elleville historier om stormannsgale bilfolk og noen av de mest eksentriske bilmodellene siden andre verdenskrig.

Og hvordan skal det gå med de fornuftige tyskerne i Opel, når de nå skal slites mellom franske og italienske foreldre?

Hør episoden her:

Produsent for podcasten er Karoline Elgesem.